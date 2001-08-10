Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2026
Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Приморец, пытаясь скрыть убийство, инсценировал аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Арсеньевский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления. Мужчина признан виновным в сокрытии убийства, совершенного его знакомым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как установило судебное следствие, в июле 2024 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, узнал об убийстве. Желая помочь преступнику избежать ответственности, он активно способствовал сокрытию тела и следов преступления.

Для маскировки убийства оба мужчины поместили тело погибшего в автомобиль, отвезли на территорию Яковлевского муниципального округа и инсценировали аварию, перевернув машину.

Суд учел все обстоятельства дела, включая смягчающие вину факторы и отсутствие отягчающих, и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

