Бывшего охранника торгового центра в Южно-Сахалинске обвиняют в хищении из касс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении 26-летнего южносахалинца, которого обвиняют в краже денег из кассовых аппаратов. Мужчина, работавший охранником, похитил более 17 тысяч рублей в торговом центре, где нес службу.

По версии следствия, первое хищение он совершил 5 мая 2025 года. Во время обхода территории он заметил ключ в замке ящика для хранения денег в одном из павильонов. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, охранник убедился, что за ним никто не наблюдает, вскрыл аппарат и похитил две тысячи рублей.

Спустя несколько дней во время ночного дежурства он повторил свои действия. Мужчина вскрыл кассовые аппараты уже в нескольких торговых точках. Общая сумма украденных наличных средств составила 17 050 рублей. Своими действиями он причинил материальный ущерб двум индивидуальным предпринимателям.

Следствие квалифицировало действия бывшего охранника как кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Теперь материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения по существу.

