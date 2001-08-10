Пожарные потушили двухэтажный дом в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в ночь на 19 января пожарные боролись с огнем в частном доме. Сильное возгорание на первом этаже двухэтажного здания создавало реальную угрозу для соседних строений.
Сообщение о пожаре в переулке Дружбы на территории садоводства "Труд" поступило в 23:12. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, первые расчеты прибыли на место через девять минут. Они обнаружили открытое горение на первом этаже с переходом огня на второй.
Пожарные сразу же начали работы по локализации, чтобы не дать пламени перекинуться на близлежащие дома. Им удалось сдержать пожар к 23:42, а полностью ликвидировать его - к часу ночи 19 января. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС, которые использовали три единицы специальной техники.
