Пожарные потушили двухэтажный дом в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ночь на 19 января пожарные боролись с огнем в частном доме. Сильное возгорание на первом этаже двухэтажного здания создавало реальную угрозу для соседних строений.

Сообщение о пожаре в переулке Дружбы на территории садоводства "Труд" поступило в 23:12. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, первые расчеты прибыли на место через девять минут. Они обнаружили открытое горение на первом этаже с переходом огня на второй.

Пожарные сразу же начали работы по локализации, чтобы не дать пламени перекинуться на близлежащие дома. Им удалось сдержать пожар к 23:42, а полностью ликвидировать его - к часу ночи 19 января. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС, которые использовали три единицы специальной техники.