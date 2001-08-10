За выходные дни на Сахалине задержаны почти 70 пьяных и лишенных прав водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три прошедших дня на Сахалине не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 377 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, в ходе профилактических рейдов инспекторы задержали 19 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Еще 49 человек за рулем либо вообще не имели водительских прав, либо были их лишены по решению суда.

Полицейские также привлекли к административной ответственности целый ряд других нарушителей. Среди них - 6 водителей незарегистрированных транспортных средств, 19 человек, пренебрегших ремнями безопасности, и 38 автовладельцев с чрезмерной тонировкой стекол. Отдельно инспекторы оформили материалы на водителей, перевозивших детей с нарушениями, и на тех, кто не уступил дорогу пешеходам.

В общей сложности за три дня полицейские задержали и переместили на спецстоянку 26 автомобилей. Помимо этого, инспекторы составили 18 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные им штрафы.