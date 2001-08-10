Сахалинец несколько дней насильно удерживал в квартире женщину и ежедневно избивал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 40-летнего жителя Холмска по подозрению в незаконном лишении свободы с применением насилия. По версии следствия, мужчина несколько дней удерживал в своей квартире на улице Советской 37-летнюю знакомую и избивал её с использованием различных предметов.

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области квалифицировал действия подозреваемого по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении, инцидент произошёл в период с 2 по 4 января 2026 года.

По данным следствия, подозреваемый применил физическое насилие и использовал в качестве оружия предметы быта, нанося удары потерпевшей. В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на сбор и юридическое закрепление всех доказательств по данному уголовному делу.