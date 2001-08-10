Суд взыскал с муниципального учреждения Курильского района 84 тысячи рублей в пользу работника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд Курильского района признал факт трудовых отношений между местной жительницей и муниципальным казённым учреждением, не оформившим с ней договор, и обязал работодателя выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила 84 тысячи рублей, а также учреждение должно уплатить страховые взносы и передать данные для расчёта пенсионного стажа.

Как установила прокуратура Курильского района в ходе проверки по обращению гражданки, женщина более двух недель фактически трудилась в должности инженера в муниципальном казённом учреждении. Несмотря на то что её допустили к работе, трудовой договор так и не заключили, а за отработанное время ей не выплатили положенные 34 тысячи рублей. В защиту прав заявительницы прокурор подал иск в районный суд с требованием признать трудовые отношения и взыскать все причитающиеся выплаты.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Помимо заработной платы, работодатель обязан выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, перечислить страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, а также на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, учреждение должно предоставить сведения для индивидуального (персонифицированного) учёта, необходимые для формирования пенсионного стажа. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, исполнение решения суда находится на постоянном контроле надзорного органа. Решение уже вступило в законную силу.