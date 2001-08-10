Мужчина в Аниве присвоил чужой телефон и изменил его настройки под себя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, который 32-летний местный житель случайно оставил на уличной скамейке. Подозреваемый - 37-летний житель того же района - нашел устройство, не сообщил о находке и начал использовать его в личных целях, изменив настройки и изъяв сим-карту.

29 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Анивскому району поступило заявление от потерпевшего, который обнаружил пропажу своего телефона. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели ряд мероприятий и установили личность мужчины, воспользовавшегося чужой находкой. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОМВД России по Анивскому району, подозреваемый признал факт присвоения устройства и пояснил, что решил оставить его себе, не пытаясь найти владельца.

Полицейские изъяли телефон и передали его законному владельцу. В отношении 37-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.