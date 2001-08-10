На Сахалине автоматические камеры за сутки зафиксировали почти тысячу нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 15 января, на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции за этот же день выявили и пресекли 133 административных правонарушения, а стационарные камеры зафиксировали еще 995 случаев нарушения правил.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы в ходе рейдов отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также правоохранители задержали 19 автомобилистов, которые либо никогда не имели прав, либо были их лишены решением суда. Девять автомобилей нарушителей поместили на спецстоянку.

Пять административных материалов составили на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. Среди прочих выявленных нарушений - управление незарегистрированными машинами, езда с тонировкой, технические неисправности транспортных средств, неправильная перевозка детей, отказ уступить дорогу пешеходам и игнорирование требований дорожных знаков. Семь человек привлекли к ответственности за непристегнутые ремни безопасности.

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на основании данных с камер оштрафовал 356 водителей за превышение скорости, 29 - за выезд на встречную полосу, пять - за проезд на красный сигнал светофора. Еще 605 автомобилистов получили штрафы за иные нарушения ПДД.