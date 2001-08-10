На Сахалине автоматические камеры за сутки зафиксировали почти тысячу нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки, 15 января, на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции за этот же день выявили и пресекли 133 административных правонарушения, а стационарные камеры зафиксировали еще 995 случаев нарушения правил.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы в ходе рейдов отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также правоохранители задержали 19 автомобилистов, которые либо никогда не имели прав, либо были их лишены решением суда. Девять автомобилей нарушителей поместили на спецстоянку.
Пять административных материалов составили на водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. Среди прочих выявленных нарушений - управление незарегистрированными машинами, езда с тонировкой, технические неисправности транспортных средств, неправильная перевозка детей, отказ уступить дорогу пешеходам и игнорирование требований дорожных знаков. Семь человек привлекли к ответственности за непристегнутые ремни безопасности.
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на основании данных с камер оштрафовал 356 водителей за превышение скорости, 29 - за выезд на встречную полосу, пять - за проезд на красный сигнал светофора. Еще 605 автомобилистов получили штрафы за иные нарушения ПДД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?