Жительница Благовещенска ответит в суде за серию мошенничеств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Благовещенска, обвиняемой в серии мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с 2021 по 2025 год обвиняемая размещала в интернете объявления с предложением написания курсовых работ на заказ. После публикации объявлений к ней обращались студенты-заказчики, которые переводили предоплату за выполнение работы.

Однако после получения денежных средств обвиняемая прекращала всякое общение с заказчиками и не выполняла взятые на себя обязательства. В результате противоправных действий девушки пострадали восемь человек, среди которых четыре жителя Сахалинской области. Общая сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Таким образом, фигурантка совершила преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159 УК РФ- мошенничество и ч.2 ст. 159 УК РФ- мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.