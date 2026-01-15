Мошенники похитили у южно-сахалинской пенсионерки почти четыре миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска расследует масштабное хищение, в результате которого 72-летняя горожанка лишилась почти четырех миллионов рублей, поверив мошенникам в мессенджере. Еще один инцидент с аналогичной схемой обмана произошел со жителем Смирныховского района, что в совокупности привело к возбуждению двух уголовных дел.
По версии следствия, в конце декабря 2025 года пенсионерка получила в одном из мессенджеров сообщение от фейкового чат-бота. Отправитель, представляясь официальным лицом, потребовал срочно провести «оцифровку документов» на работе. Женщина перешла по приложенной ссылке, получила код-ключ и переслала его в тот же чат. Вскоре с ней связались злоумышленники, которые заявили, что взломали ее аккаунт на «Госуслугах». Чтобы «спасти сбережения», они убедили потерпевшую перевести все деньги на «безопасный счет», куда она и отправила 3 995 000 рублей.
Как сообщает ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в это же время аналогичным способом пострадал 64-летний житель Смирныховского района. Мошенники под предлогом помощи в покупке мотоцикла похитили у него 87 475 рублей. Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Оперативники сейчас устанавливают личность и местонахождение злоумышленников, которые действовали по отработанной схеме социальной инженерии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?