Мошенники похитили у южно-сахалинской пенсионерки почти четыре миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска расследует масштабное хищение, в результате которого 72-летняя горожанка лишилась почти четырех миллионов рублей, поверив мошенникам в мессенджере. Еще один инцидент с аналогичной схемой обмана произошел со жителем Смирныховского района, что в совокупности привело к возбуждению двух уголовных дел.

По версии следствия, в конце декабря 2025 года пенсионерка получила в одном из мессенджеров сообщение от фейкового чат-бота. Отправитель, представляясь официальным лицом, потребовал срочно провести «оцифровку документов» на работе. Женщина перешла по приложенной ссылке, получила код-ключ и переслала его в тот же чат. Вскоре с ней связались злоумышленники, которые заявили, что взломали ее аккаунт на «Госуслугах». Чтобы «спасти сбережения», они убедили потерпевшую перевести все деньги на «безопасный счет», куда она и отправила 3 995 000 рублей.

Как сообщает ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в это же время аналогичным способом пострадал 64-летний житель Смирныховского района. Мошенники под предлогом помощи в покупке мотоцикла похитили у него 87 475 рублей. Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Оперативники сейчас устанавливают личность и местонахождение злоумышленников, которые действовали по отработанной схеме социальной инженерии.