В Южно-Сахалинске мужчину обвиняют в хищении парфюмерии на 20 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска, которого обвиняют в открытом хищении парфюмерной продукции. Материалы о грабеже на сумму почти 20 тысяч рублей теперь поступят в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, инцидент произошел 12 октября 2025 года в одном из торговых центров областной столицы. Подозреваемый, воспользовавшись моментом, когда в магазине не было персонала, проник в торговый зал, пролез под незапертыми входными воротами. На стеллаже с парфюмерией он взял два флакона и попытался скрыться.
Как сообщает ТИА «Острова» в управлении УМВД России по Сахалинской области, действия мужчины заметил внезапно появившийся работник магазина. Несмотря на попытку сотрудника его остановить, злоумышленнику удалось покинуть торговый центр. В дальнейшем он продал похищенную парфюмерию неизвестному лицу, а сумма причиненного магазину ущерба составила 19 998 рублей.
Таким образом, следствие квалифицировало действия фигуранта как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение (пункт «в» части 2 статьи 161 УК РФ). Собранные материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.
