Предприниматель в Южно-Сахалинске не выплатил работнику более 170 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Южно-Сахалинска из-за полной невыплаты заработной платы работнику. По версии следствия, долг за период с марта по сентябрь 2023 года превысил 170 тысяч рублей.

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску квалифицировал действия индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении СК России, работодатель из корыстной заинтересованности не выплатил сотруднику полную зарплату и иные положенные выплаты свыше двух месяцев.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.