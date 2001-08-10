В Южно-Сахалинске пропал подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия Вилкова Богдана Николаевича, 27.02.2012 года рождения, который 09.01.2026 ушел из дома по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Анивская, д 112Б, и его местонахождение до настоящего времени не установлено.
Приметы: славянской внешности, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы русого цвета, короткостриженые, глаза серо-голубые, имеется шрам на левой руке в области большого пальца, татуировка на правой руке в области большого пальца в виде креста.
Был одет: черный длинный пуховик, черные джинсы, серые кроссовки.
Лиц, которым что-либо известно о месте нахождении несовершеннолетнего или об обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по тел.: 789-405, 8-900-668-30-91
