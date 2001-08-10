Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2026
Сейчас 12:41
78,79|91,97
В Южно-Сахалинске пропал подросток
09:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Стационарные камеры на Сахалине зафиксировали 1800 нарушений ПДД за сутки

Стационарные камеры на Сахалине зафиксировали 1800 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прошедшие сутки на Сахалине обошлись без дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали бы люди. Однако сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 84 нарушения правил дорожного движения.

Инспекторы задержали и отстранили от управления троих нетрезвых водителей. Еще 14 человек попались за рулем, не имея права на управление транспортным средством либо будучи лишенными его по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, на специализированную стоянку отправили восемь автомобилей нарушителей.

К административной ответственности полицейские привлекли водителей за целый ряд нарушений. В их числе управление незарегистрированными машинами, езда с тонировкой и техническими неисправностями, а также пренебрежение правилами перевозки детей и использованием ремней безопасности. Отдельно инспекторы составили два материала на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.

Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1800 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 869 человек за превышение скорости и 718 - за иные проступки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?