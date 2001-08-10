Стационарные камеры на Сахалине зафиксировали 1800 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прошедшие сутки на Сахалине обошлись без дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали бы люди. Однако сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 84 нарушения правил дорожного движения.
Инспекторы задержали и отстранили от управления троих нетрезвых водителей. Еще 14 человек попались за рулем, не имея права на управление транспортным средством либо будучи лишенными его по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, на специализированную стоянку отправили восемь автомобилей нарушителей.
К административной ответственности полицейские привлекли водителей за целый ряд нарушений. В их числе управление незарегистрированными машинами, езда с тонировкой и техническими неисправностями, а также пренебрежение правилами перевозки детей и использованием ремней безопасности. Отдельно инспекторы составили два материала на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 1800 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности 869 человек за превышение скорости и 718 - за иные проступки.
