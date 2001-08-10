В Уссурийске женщина напала на бригаду скорой помощи

Тихоокеанское
информационное агентство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранительные органы Уссурийска приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" в отношении женщины, напавшей на сотрудников скорой помощи. Инцидент произошел вечером 10 января 2026 года на улице Сергея Ушакова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По данным правоохранителей, конфликт возник между 50-летней местной жительницей и водителем бригады скорой помощи. Женщина была возмущена отказом водителя предоставить информацию о пациентах, которым оказывалась медицинская помощь. В ответ на это она начала вести себя агрессивно, угрожать медикам и использовать нецензурную брань. В ходе конфликта нападавшая также повредила стекло водительской двери служебного автомобиля.

Прокуратура города провела проверку и признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Расследование данного инцидента находится под особым контролем надзорных органов.

