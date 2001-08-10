В Холмске четверо мужчин организовали подпольное казино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске следователи возбудили уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, которых подозревают в организации подпольного казино. По версии следствия, мужчины объединились в организованную группу для проведения азартных игр за пределами разрешённой игорной зоны.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, подозреваемые знали, что Холмск не входит в игорные зоны, но с ноября 2025 по январь 2026 года всё равно проводили азартные игры. Они использовали игровые столы, карты и фишки в помещении на улице Пригородной.

Совместные действия сотрудников следственного комитета и управления экономической безопасности УМВД позволили пресечь деятельность незаконного игорного заведения. При обыске оперативники изъяли игровое оборудование, а также документацию, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для дела, по месту жительства фигурантов. Уголовное дело возбудили по материалам, которые предоставило управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, чтобы собрать и закрепить доказательную базу по данному уголовному делу.