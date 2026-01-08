Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Анивы оказался под следствием по подозрению в попытке убийства своего знакомого. Конфликт между мужчинами, употреблявшими алкоголь, перерос в нападение, когда один из них заснул, пишет astv.ru.

Корсаковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего анивчанина. Следствие квалифицировало его действия как покушение на убийство по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел ночью 2 января 2026 года в квартире на улице Пудова. После совместного распития спиртного между 58-летним хозяином и 38-летним гостем произошла ссора. Дождавшись, когда потерпевший уснул, подозреваемый взял нож и нанес ему не менее двух ударов, один из которых пришелся в шею, а другой - в правое предплечье. Активное сопротивление раненого мужчины помешало злоумышленнику завершить преступление. Медики своевременно оказали пострадавшему помощь, он выжил.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для сбора и фиксации улик. В отношении подозреваемого уже избрали меру пресечения.