Сахалинец решил сотрудничать с иностранным государством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации – жителя Сахалинской области, 1971 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Сахалинец по собственной инициативе установил контакт с представителем одной из недружественных стран Европы для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. С этой целью прибыл в г. Санкт-Петербург, где задержан в ходе совместной операции сотрудников УФСБ России по Сахалинской области и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке организации конфиденциальной встречи.

В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.