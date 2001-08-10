Суд обязал администрацию Ноглик расселить два аварийных дома в полугодовой срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Ногликского округа расселить жителей двух многоквартирных домов, признанных аварийными еще четыре года назад. Властям теперь предстоит отселить людей в течение полугода после вступления судебного решения в силу, хотя плановый срок по программе уже истек.

Прокуратура Ногликского района провела проверку, которая показала, что два дома на улице Физкультурная и в Квартале 8 поселка Ноглики муниципалитет признал аварийными и подлежащими сносу еще в марте 2021 года. Тогда же эти объекты включили в региональную программу по переселению. Согласно утвержденному плану, власти должны были завершить расселение до 31 декабря 2024 года, однако к намеченной дате этого не сделали.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, из-за пропуска установленного срока прокурор обратился в суд. В своем иске он потребовал признать бездействие местной администрации незаконным и обязать ее выполнить долгую отложенную работу. Суд полностью согласился с позицией надзорного органа и 1 декабря 2025 года вынес соответствующее решение.

Администрации Ногликского муниципального округа теперь необходимо организовать отселение жителей из этих домов не позднее чем за шесть месяцев с момента, когда судебное решение вступит в законную силу. На данный момент этот срок еще не наступил, так как решение является обжалуемым и может вступить в силу позже.