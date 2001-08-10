Суд обязал администрацию Ноглик расселить два аварийных дома в полугодовой срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Ногликского округа расселить жителей двух многоквартирных домов, признанных аварийными еще четыре года назад. Властям теперь предстоит отселить людей в течение полугода после вступления судебного решения в силу, хотя плановый срок по программе уже истек.
Прокуратура Ногликского района провела проверку, которая показала, что два дома на улице Физкультурная и в Квартале 8 поселка Ноглики муниципалитет признал аварийными и подлежащими сносу еще в марте 2021 года. Тогда же эти объекты включили в региональную программу по переселению. Согласно утвержденному плану, власти должны были завершить расселение до 31 декабря 2024 года, однако к намеченной дате этого не сделали.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, из-за пропуска установленного срока прокурор обратился в суд. В своем иске он потребовал признать бездействие местной администрации незаконным и обязать ее выполнить долгую отложенную работу. Суд полностью согласился с позицией надзорного органа и 1 декабря 2025 года вынес соответствующее решение.
Администрации Ногликского муниципального округа теперь необходимо организовать отселение жителей из этих домов не позднее чем за шесть месяцев с момента, когда судебное решение вступит в законную силу. На данный момент этот срок еще не наступил, так как решение является обжалуемым и может вступить в силу позже.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:27 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
17:04 25 Декабря В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток
15:09 26 Декабря Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
12:27 Вчера В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
Выбор редакции
- 16:02 Вчера Сахалинские сноубордисты открыли соревновательный сезон
- 11:20 29 Декабря Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
- 11:25 26 Декабря Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?