Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин провел заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности Южно-Сахалинска в новогодние праздники. Мэр областного центра поставил задачу руководителям городских структур и ресурсоснабжающих организаций обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения, отопления, газо- и электроснабжения, а также дорожных предприятий и управляющих компаний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Когда весь город отдыхает в новогодние и рождественские каникулы городские службы работают в режиме повышенной готовности, и все их руководители, дежурные специалисты должны оставаться на связи. Особенно это касается ресурсоснабжающих организаций. Важны также быстрота реагирования на любую нестандартную ситуацию и открытость и прозрачность перед населением в части своевременного информирования. Особое внимание диспетчерским службам, т. к. количество звонков в эти дни традиционно увеличивается, - отметил мэр Южно-Сахалинска.

Он также дал поручение следить за обращениями горожан через социальные сети и месседжеры, оперативно реагируя на сигналы.

Сергей Надсадин подчеркнул важность поддержания общественного порядка в городе во время праздников, особенно учитывая увеличение количества людей на улицах. Присутствие сотрудников полиции в местах скопления горожан - залог обеспечения безопасности.

Также мэр обратил внимание на необходимость поддержания чистоты на улицах, в скверах и других местах отдыха южносахалинцев, напомнил о важности своевременной уборки и вывозе мусора, очистки пешеходных зон, дворов, крылец особенно в условиях возможного снегопада.

- Прошу все службы держать "руку на пульсе" и оперативно реагировать в случае любых нештатных ситуаций, - резюмировал Сергей Надсадин.

Напоминаем телефоны основных диспетчерских служб Южно-Сахалинска.

Электроэнергия:

- "Сахалинэнерго" (ФРС): 782-782 (доб. 2, затем - 3), 8 800 301-300-8;

- "Электросервис": 23-66-46 (доб. 3), 23-63-84 (доб. 419).

Отопление и горячая вода:

- "Сахалинская коммунальная компания": 72-30-13, 72-33-89, автоответчик 33-44-60.

Холодная вода:

- "РВК-Сахалин": 72-32-40, 49-79-25.

Экстренные службы:

- Единый телефон:112.

Городские службы:

- диспетчерская департамента городского хозяйства 300-475;

- диспетчерская пассажирского транспорта: 55-65-15, (* 65-15 с мобильного) (с 6.00 до 23.00).

Найти контакты вашей управляющей управляющей компании можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Городское хозяйство".