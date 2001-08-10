В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинский» поступило заявление от 54-летнего местного жителя по факту грабежа.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 43-летний житель села Быков.
Выяснилось, что 2 ноября текущего года в одном из районов города Южно-Сахалинска подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улице. Встретив давнего знакомого, он подошёл к нему с просьбой позвонить. Получив в руки телефон, злоумышленник осмотрел устройство и решил его похитить, после чего скрылся с места преступления вместе с мобильным телефоном заявителя.
Позже подозреваемый извлёк сим-карту и выбросил её. Однако воспользоваться похищенным телефоном ему не удалось, так как мужчина потерял устройство. Сумма ущерба составила 8000 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
