Южносахалинцев информирует о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники
09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменился порядок расчёта платы за воду для жителей, у которых не установлены индивидуальные счётчики. Правительство РФ утвердило повышающий коэффициент - с 1,5 до 3. Новый расчет будет применен с 6 декабря и отразится в квитанциях за декабрь 2025, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

Новая норма затрагивает собственников жилых помещений без установленных или поверенных счетчиков воды, владельцев квартир, где приборы учета вышли из строя и не были своевременно заменены.

Установка счётчика — это не просто формальность, а реальная экономия. Те, кто уже платит по приборам учёта, в среднем сокращают свои расходы на воду на 30–35% каждый месяц.

«Мы готовы помочь горожанам на каждом этапе. Мы помогаем нашим абонентам с оформлением всех необходимых документов и подбором надёжных, сертифицированных приборов учёта. Наша цель — чтобы вы могли легко начать экономить», — отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.

