Житель Курильского района предстанет перед судом за вождение без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Курильского района утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, который повторно сел за руль после лишения водительских прав. Уголовное дело уже направили в районный суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству «Острова» в областной прокуратуре, 36-летнего мужчину обвиняют по статье об управлении автомобилем лицом, лишенным права управления. Сотрудники ГИБДД остановили его в ноябре 2025 года, когда он управлял автомобилем «Тойота Виста». Ранее суд уже привлекал этого водителя к административной ответственности за аналогичное нарушение и лишил его прав.

Группа дознания ОМВД России по Курильскому району расследовала это дело под надзором прокуратуры. Следователи установили, что обвиняемый сел за руль, уже будучи подвергнутым административному наказанию. Прокуратура района изучила материалы и признала доказательства достаточными, а квалификацию действий — правильной.

На автомобиль обвиняемого наложили арест для возможной последующей конфискации в доход государства. Суд может назначить мужчине наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а также лишить его права занимать определенные должности до двух лет с конфискацией транспортного средства.