Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Сахалинской области выдворили с острова очередную группу иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Все они прибыли из стран Средней Азии с целью заработка, но не оформили необходимые для работы документы.

Как рассказали ТИА «Острова» в Управлении ФССП по региону, сотрудники ведомства установили, что у мигрантов из Азербайджана, Киргизии и других государств закончился срок действия миграционных карт. У них также отсутствовала регистрация по месту пребывания, договоры на трудовую деятельность или патенты. Правоохранители составили на каждого иностранца административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

Суд оштрафовал каждого нарушителя на две тысячи рублей и вынес постановление о принудительном выдворении за пределы России. После оформления всех документов судебные приставы сопроводили иностранцев до государственной границы. Теперь эти граждане не смогут въезжать в Россию в течение пяти лет.

Работа по выявлению и депортации нелегальных мигрантов на Сахалине продолжается. С начала 2025 года сотрудники островного ведомства уже выдворили за пределы региона 167 человек.