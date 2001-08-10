В Южно-Сахалинске водитель спровоцировал аварию и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жесткая авария произошла в областном центре 28 декабря в районе ТЦ "Луч". Её спровоцировал водитель автомобиля, который в результате не пострадал, пишет astv.ru.

По информации очевидца, внедорожник двигался по ул. Комсомольской на север. В этот момент навстречу выкатился микроавтобус, водитель которого не убедился в безопасности маневра и пытался повернуть налево на ул. Тихоокеанскую. Уходя от прямого удара, водитель "Прадо" вывернул руль влево, где врезался во встречный внедорожник.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. А спровоцировавший аварию микроавтобус укатил, не получив ни царапины.