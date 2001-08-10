Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2025
Сейчас 22:36
77,69|91,21
Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмском районе произошла авария

В Холмском районе произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 декабря 2025 года в 06 часов 10 минут в районе дома №3 по ул. Лесозаводская г. Холмска произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru Forester», двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонную опорную стену.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 23-летний и 29-летний пассажиры автомобиля получили телесные повреждения.

Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?