В Холмском районе произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 декабря 2025 года в 06 часов 10 минут в районе дома №3 по ул. Лесозаводская г. Холмска произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru Forester», двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонную опорную стену.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 23-летний и 29-летний пассажиры автомобиля получили телесные повреждения.

Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.