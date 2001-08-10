Выпивший водитель на

Тихоокеанское
Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском на перекрёстке улиц 18 Партсъезда и Комсомольской произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 61-летний водитель, находящийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Lada Niva», двигаясь в западном направлении по второстепенной дороге, выехав на перекресток, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Nissan Terrano», движущимся по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Lada Niva», не пристегнутый ремнём безопасности, получил травмы.

Проводится проверка.

