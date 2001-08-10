За выходные на Сахалине задержаны 30 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за три дня декабря произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Параллельно инспекторы ГИБДД выявили сотни нарушений ПДД, включая управление автомобилями в нетрезвом виде и без прав.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, с 26 по 28 декабря сотрудники ведомства провели масштабные профилактические мероприятия. В ходе этих рейдов они пресекли 459 нарушений Правил дорожного движения. Самые серьезные из них связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения — за руль в таком состоянии сели 30 человек, которых задержали и отстранили от вождения.

Также правоохранители обнаружили за эти дни 58 водителей, которые либо никогда не получали водительских прав, либо были их лишены по решению суда. Помимо этого, инспекторы составили протоколы за другие частые нарушения. Среди них — выезд на встречную полосу, езда на незарегистрированных автомобилях, отказ от использования ремней безопасности и перевозка детей с нарушениями. Отдельное внимание уделили автомобилям со слишком темной тонировкой стекол.

За неуплату штрафов в установленный срок инспекторы оформили 53 административных материала. В результате рейдов на специализированную стоянку отправили 32 автомобиля-нарушителя.