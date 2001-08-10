Тихоокеанское
Землетрясение произошло между Анивой и Южно-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, 29 декабря, недалеко от Южно-Сахалинска произошло землетрясение, сообщает astv.ru, ссылаясь на сервис eqalert.ru.

По данным источника, сейсмособытие на 3.1 пункта случилось в 03:46:41 на глубине 10 километров.

Данных об ощущаемости или пострадавших не поступало.

