У экс-мэра Владивостока конфискуют активы почти на 15 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский краевой суд подтвердил решение о конфискации активов бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его ближайшего окружения на общую сумму, превышающую 14,8 миллиарда рублей. Таким образом, оставлено в силе постановление Ленинского районного суда, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры, сообщает РИА VladNews.

Основанием для изъятия имущества в доход государства стали обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, которую Николаев, по версии следствия, вёл в период работы депутатом краевого законодательного собрания (2001-2004 гг.) и главой администрации города (2004-2007 гг.). По данным надзорного ведомства, экс-чиновник использовал подставные компании и номинальных лиц для сокрытия доходов и уклонения от контроля. Обладая доступом к конфиденциальной информации, он выводил муниципальные активы в собственность подконтрольных структур, игнорируя конфликт интересов. В результате государству был причинён значительный ущерб, а из муниципальной собственности незаконно выведено более 800 объектов.

В рамках этого дела, помимо самого Николаева, ответчиками выступили его родственники, в том числе депутат Госдумы Виктория Николаева, а также 24 коммерческие структуры. Суд постановил обратить в государственную собственность масштабный пакет имущества. В него вошли, в частности, имущественный комплекс санатория "Амурский залив" (ныне "Роял Парк") с землёй и зданиями, апарт-отель "Магнум", десятки земельных участков, зданий и нежилых помещений. Дополнительно с ответчиков солидарно взыскано более 590 миллионов рублей.

Параллельно продолжается реализация другого иска Генпрокуратуры, который может привести к новой масштабной конфискации. В ноябре Ленинский районный суд уже утвердил изъятие в пользу государства дальнейшего имущества, связанного с Николаевым. Речь идёт о земельных участках, недвижимости и долях в компаниях общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Кроме того, в доход государства обращена известная девелоперская компания ООО СЗ "Ареал-Девелопмент" (застройщик ЖК "Маринист" и "Новатория"), чьи активы оцениваются в миллиарды рублей. По этому второму иску с ответчиков, в число которых входят супруга экс-мэра и ряд компаний, также взыскано солидарно 1 миллиард рублей. Данное решение пока не обжаловано.