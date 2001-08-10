Южносахалинца обманули на 100 тысяч рублей при покупке двигателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска потерял более 100 тысяч рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников. Злоумышленники похитили деньги под видом продажи автомобильного двигателя, а затем перестали выходить на связь.

По информации правоохранительных органов, 32-летний мужчина 25 октября 2025 года нашёл в интернете сайт по продаже двигателя. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, потерпевший оставил на этом ресурсе свои контактные данные.

После этого с ним связались неизвестные через один из мессенджеров и предложили товар. Когда мужчина решил совершить покупку, мошенники выслали ему реквизиты для оплаты. Они убедили покупателя перевести не полную стоимость, а лишь предоплату, что тот и сделал. Вскоре после перевода злоумышленники полностью прекратили общение.

Сумма ущерба составила 100 750 рублей. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и личность подозреваемых.