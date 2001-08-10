Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2025
Сейчас 16:57
77,88|91,89
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
14:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура добилась ремонта дороги в селе Китовое на Курилах

Прокуратура добилась ремонта дороги в селе Китовое на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области добилась ремонта разбитой дороги в селе Китовое Курильского района. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местной жительницы, которая пожаловалась на проблемный участок во время личного приёма.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина обратилась с жалобой на ненадлежащее содержание автомобильной дороги. Проверка, которую инициировали сотрудники Курильской межрайонной прокуратуры, подтвердила нарушения.

Специалисты установили, что дорога по 3-му Молодёжному переулку в селе Китовое не имела твёрдого покрытия и была покрыта ямами и выбоинами. Ключевой проблемой стало то, что этот проезд не входил в официальный реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения, что и привело к отсутствию должного содержания.

Прокурор Курильского района внёс представление главе муниципального округа с требованием устранить нарушения. В результате дорогу включили в реестр, а затем провели необходимые работы по её обустройству. Подрядчики отсыпали проезжую часть щебнем, чтобы обеспечить местным жителям нормальный проезд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?