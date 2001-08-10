Тихоокеанское
Пожарные ликвидировали возгорание в расселенном доме в Шахтёрске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Шахтёрске пожарные ликвидировали возгорание в трёхэтажном доме на улице Коммунистической. Спасатели эвакуировали трёх человек, и в результате происшествия никто не пострадал.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера вчера, в 20:43. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчёт прибыл к месту вызова уже через две минуты. К его приезду в одной из нежилых квартир на первом этаже частично расселённого здания горело открытое пламя.

Огнеборцы немедленно приступили к тушению. Им потребовалось менее двадцати минут, чтобы локализовать возгорание к 21:02. Полностью ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров спасатели смогли к 22:37.

В операции участвовали шесть специалистов пожарно-спасательной службы региона. Они использовали две единицы специальной техники. Причина возгорания сейчас неизвестна, её предстоит установить экспертам.

