10:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Долинском районе произошла авария
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 декабря 2025 года в 13 часов 25 минут на 74 км автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 39-летняя водитель, управляя автомобилем «Suzuki Escudo», двигаясь в северном направлении, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летний пассажир, скончался на месте происшествия.
19-летний и 71-летний пассажиры получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
