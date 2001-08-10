В Долинском районе произошла авария

Тихоокеанское
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
10:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 декабря 2025 года в 13 часов 25 минут на 74 км автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» произошло дорожно-транспортное происшествие. 

По предварительным данным, 39-летняя водитель, управляя автомобилем «Suzuki Escudo», двигаясь в северном направлении, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 73-летний пассажир, скончался на месте происшествия.

19-летний и 71-летний пассажиры получили телесные повреждения. 

По данному факту проводится проверка.

