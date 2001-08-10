На Сахалине задержали 20 водителей без прав и в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области в ходе профилактических рейдов за минувшие сутки, 25 декабря 2025 года, пресекли 148 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в числе наиболее серьёзных инцидентов - задержание шести нетрезвых водителей, которых отстранили от управления транспортными средствами. Также правоохранители остановили 14 автомобилистов, либо вообще не имевших водительских прав, либо лишённых их по судебному решению.
Инспекторы привлекли к административной ответственности целый ряд нарушителей. Один водитель выехал на встречную полосу, двое управляли незарегистрированными машинами, а четверо проигнорировали правила применения ремней безопасности. Помимо этого, 13 человек нарушили правила тонировки стекол, один эксплуатировал технически неисправное транспортное средство, а пятеро перевозили детей с нарушениями. Среди прочих выявленных проступков - игнорирование дорожных знаков и правил стоянки (5 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (2 случая) и нарушения со стороны самих пешеходов (9 случаев). На 12 водителей, своевременно не уплативших административные штрафы, правоохранители составили отдельные материалы. Восемь автомобилей в результате этих мероприятий задержали и поместили на специализированную стоянку.
Значительный вклад в выявление нарушений внесли средства автоматической фиксации. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 612 эпизодов несоблюдения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на основании этих данных привлекли к ответственности 195 водителей за превышение скорости, пятерых - за непристёгнутые ремни безопасности, шестерых - за выезд на встречную полосу и 45 - за проезд на запрещающий сигнал светофора. Ещё 361 административный материал оформили за иные виды нарушений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня МТС защитила сахалинцев от семи лет разговоров с мошенниками и спамерами
09:57 Сегодня В Сахалинской области привели в порядок более 600 контейнерных площадок
08:51 Сегодня На Сахалине задержали 20 водителей без прав и в состоянии опьянения
10:41 Сегодня В Долинском районе произошла авария
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:57 19 Декабря Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
13:51 28 Ноября В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
Выбор редакции
- 11:25 Сегодня Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 Вчера Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
- 11:53 24 Декабря В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?