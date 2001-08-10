На Сахалине задержали 20 водителей без прав и в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области в ходе профилактических рейдов за минувшие сутки, 25 декабря 2025 года, пресекли 148 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, в числе наиболее серьёзных инцидентов - задержание шести нетрезвых водителей, которых отстранили от управления транспортными средствами. Также правоохранители остановили 14 автомобилистов, либо вообще не имевших водительских прав, либо лишённых их по судебному решению.

Инспекторы привлекли к административной ответственности целый ряд нарушителей. Один водитель выехал на встречную полосу, двое управляли незарегистрированными машинами, а четверо проигнорировали правила применения ремней безопасности. Помимо этого, 13 человек нарушили правила тонировки стекол, один эксплуатировал технически неисправное транспортное средство, а пятеро перевозили детей с нарушениями. Среди прочих выявленных проступков - игнорирование дорожных знаков и правил стоянки (5 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (2 случая) и нарушения со стороны самих пешеходов (9 случаев). На 12 водителей, своевременно не уплативших административные штрафы, правоохранители составили отдельные материалы. Восемь автомобилей в результате этих мероприятий задержали и поместили на специализированную стоянку.

Значительный вклад в выявление нарушений внесли средства автоматической фиксации. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 612 эпизодов несоблюдения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на основании этих данных привлекли к ответственности 195 водителей за превышение скорости, пятерых - за непристёгнутые ремни безопасности, шестерых - за выезд на встречную полосу и 45 - за проезд на запрещающий сигнал светофора. Ещё 361 административный материал оформили за иные виды нарушений.