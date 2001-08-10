Полицейские в Южно-Сахалинске изъяли наркотики у пассажира автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль иностранного производства в районе дома 20А по улице Восточная. За рулём находился 39-летний водитель, а в салоне — его 31-летний пассажир. Проверяя документы, полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира, который при виде инспекторов начал сильно нервничать и суетиться без видимой причины.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, подозрительное поведение мужчины побудило полицейских провести личный досмотр. В левом носке пассажира они нашли денежную купюру, в которую был завернут порошок белого цвета. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Специалисты провели экспертизу, которая показала, что изъятое вещество весом 0,28 грамма является наркотиком n-метилэфедрон. Отдел дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинск возбудил в отношении пассажира уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств»).
