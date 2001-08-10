Амурчанин, угрожая китайцам "проблемами" с правоохранителями, вымогал у них миллионы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Благовещенска получил условный срок за попытку похитить у иностранных бизнесменов пять миллионов рублей. Предпринимателей он запугивал "проблемами" с правоохранителями и предлагал помочь за деньги, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу Благовещенского городского суда.
Преступление было совершено в августе 2025 года. Мужчина "вышел" на китайских предпринимателей, владеющих магазином в Благовещенске. Он убеждал иностранцев в том, что у их бизнеса существуют серьезные проблемы с правоохранительными органами, и предлагал за вознаграждение помочь в их решении через своего якобы знакомого сотрудника ФСБ. При этом никаких реальных связей или возможностей для оказания такого содействия у него не было.
В момент передачи денег, которые оказались муляжом, фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области.
Суд приговорил благовещенца к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он также обязан выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Телефон, использовавшийся для совершения преступления, у него конфисковали.
