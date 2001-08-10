На пожаре в Тымовском спасена женщина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные спасли женщину из горящего частного дома в поселке Тымовское 24 декабря. Сильный пожар на площади 80 квадратных метров вспыхнул днем, и его распространению способствовало позднее обнаружение и большая горючая нагрузка внутри помещений.
Сообщение о возгорании по адресу переулок Больничный, 3 поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда в 14:09. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», первые пожарные расчеты прибыли на место уже через три минуты. Пожарные обнаружили дом, охваченный открытым пламенем.
В ходе разведки звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) в горящем здании обнаружили и вывели на улицу хозяйку дома. Спасенная женщина не получила травм, но медики скорой помощи передали её под дальнейшее наблюдение. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания к 14:17, а к 16:28 они полностью ликвидировали огонь. На тушении работали силы двух частей — №41 из Тымовского и №45 из села Кировское. Всего на месте происшествия задействовали 10 пожарных и три единицы специальной техники. Пострадавших и погибших нет, причины пожара сейчас устанавливают.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:57 19 Декабря Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
13:51 28 Ноября В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
Выбор редакции
- 09:49 Вчера Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
- 11:53 24 Декабря В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию
- 10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?