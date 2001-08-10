На пожаре в Тымовском спасена женщина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные спасли женщину из горящего частного дома в поселке Тымовское 24 декабря. Сильный пожар на площади 80 квадратных метров вспыхнул днем, и его распространению способствовало позднее обнаружение и большая горючая нагрузка внутри помещений.

Сообщение о возгорании по адресу переулок Больничный, 3 поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда в 14:09. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», первые пожарные расчеты прибыли на место уже через три минуты. Пожарные обнаружили дом, охваченный открытым пламенем.

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) в горящем здании обнаружили и вывели на улицу хозяйку дома. Спасенная женщина не получила травм, но медики скорой помощи передали её под дальнейшее наблюдение. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания к 14:17, а к 16:28 они полностью ликвидировали огонь. На тушении работали силы двух частей — №41 из Тымовского и №45 из села Кировское. Всего на месте происшествия задействовали 10 пожарных и три единицы специальной техники. Пострадавших и погибших нет, причины пожара сейчас устанавливают.