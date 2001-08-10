Автоинспекторы на Сахалине за сутки задержали более 20 водителей в состоянии опьянения и без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки удалось избежать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали бы люди. Однако общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения превысило одну тысячу, при этом сотрудники Госавтоинспекции активно задерживали водителей в состоянии опьянения и тех, кто был лишен права управления.
В ходе профилактических рейдов инспекторы ГИБДД пресекли 180 правонарушений. Они задержали и отстранили от управления восемь водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Еще 16 человек задержали за управление транспортом без водительских прав либо после лишения такого права судом. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, также к ответственности привлекли водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и машинами без госномеров, перевозку детей с нарушениями, а также за тонировку стекол и иные нарушения. Отдельно инспекторы оформили 28 административных материалов на тех, кто вовремя не оплатил штрафы, а 12 автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 872 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции привлекли к ответственности 221 водителя за превышение скорости, 7 - за неприменение ремней безопасности, 14 - за выезд на встречную полосу и 630 - за другие нарушения ПДД. Таким образом, общее количество зафиксированных за сутки инцидентов на дорогах острова составило 1052.
