Сахалинка, испугавшись, что может изменить Родине, отдала мошенникам 600 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 53-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала, что 22 декабря 2025 года ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся "сотрудником правоохранительных органов". Он сообщил, что её аккаунт на "Госуслугах" был взломан, и для предотвращения мошеннических действий попросил назвать код из смс, что она и сделала.
Затем ей позвонил другой неизвестный, который представился "сотрудником банка" и сообщил, что на её имя оформлен кредит. Через некоторое время поступил ещё один звонок от неизвестного мужчины, снова представившегося "сотрудником правоохранительных органов", который заявил, что со счёта потерпевшей переводят деньги на Украину и за это ей грозит уголовная ответственность за государственную измену.
После этого мошенники сообщили, что для предотвращения дальнейших преступных действий заявительнице нужно перевести 600 000 рублей на "безопасный счёт".
На следующий день женщина оформила кредит на указанную сумму. Через время она заподозрила мошенничество и обратилась в прокуратуру, где ей объяснили, что ей звонили мошенники, и порекомендовали обратиться в полицию. Сумма ущерба составила 600 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
