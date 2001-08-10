В Тымовском жилой дом горел на площади 96 квадратных метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Тымовского района успешно ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме, предотвратив человеческие жертвы. Огонь охватил строение в районном центре вечером 23 декабря, и на его полное тушение спасателям потребовалось более двух часов.

Сигнал о возгорании на улице Октябрьской, 68 в поселке Тымовское поступил в диспетчерскую службу в 18:39. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", первая пожарная команда прибыла на место уже через четыре минуты. На площади 96 квадратных метров горел частный дом, пламя распространялось открыто.

Расчеты пожарно-спасательной части № 41 из Тымовского в составе восьми человек и двух единиц техники приступили к тушению. Им удалось локализовать очаг возгорания к 19:02. Полную ликвидацию пожара спасатели завершили в 20:44. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уже приступили к работе по установлению точной причины возгорания.