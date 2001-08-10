Мошенник из Астрахани обманул трех сахалинцев через объявления о покупке товаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники сахалинской полиции раскрыли серию интернет-мошенничеств и задержали подозреваемого в Астрахани. Фигурант, уже имеющий судимость за обман, похитил у жителей островного региона более 350 тысяч рублей, предлагая несуществующие товары.
Расследование началось в апреле 2024 года, когда 36-летний житель Южно-Сахалинска обратился в полицию. Мужчина рассказал, что разместил в сети объявление о покупке пиломатериалов. На него откликнулся неизвестный, предложил товар и после договоренностей получил предоплату в 113 тысяч рублей. Однако продавец не отгрузил древесину и перестал выходить на связь.
Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД установили личность подозреваемого - им оказался 43-летний монтажник из Астрахани с предыдущей судимостью за мошенничество. Сахалинские полицейские выехали в командировку и задержали злоумышленника по месту его жительства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мошенник действовал по единой схеме: он искал в интернете объявления о покупке различных товаров, вступал в переписку, заключал фиктивную сделку и, получив полную предоплату, исчезал.
Выяснилось, что аналогичным образом подозреваемый похитил деньги еще у двух жителей Сахалинской области. Общая сумма ущерба по трем эпизодам достигла 356 тысяч рублей. По этим фактам правоохранители возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дополнительная проверка также установила причастность астраханца еще к четырем аналогичным преступлениям против жителей других регионов страны.
