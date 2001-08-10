Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2025
Сейчас 09:59
78,59|92,81
В Южно-Сахалинске заработали елочные базары
10:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП в Южно-Сахалинске

Водитель Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре внедорожник Toyota Land Cruiser спровоцировал дорожное происшествие, в результате которого пострадал пассажир другого автомобиля. Инцидент произошел вечером 22 декабря 2025 года на улице Ленина.

По предварительной информации, 64-летний водитель внедорожника, двигаясь в южном направлении, начал выполнять левый поворот. При этом он не уступил дорогу автомобилю Mazda Demio, который следовал по встречной полосе в северном направлении. Это нарушение и привело к столкновению транспортных средств.

В результате аварии 41-летний пассажир Mazda Demio получил травмы. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Как сообщили ТИА "Острова" в автоинспекции, полиция уже зафиксировала все обстоятельства происшествия и проводит детальную проверку для установления точных причин ДТП и степени вины каждого из участников.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?