Два человека пострадали в лобовом столкновении на трассе в Невельском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серьезное лобовое столкновение на автодороге "Огоньки – Невельск" привело к травмам двух молодых людей. Авария, в которую попали грузовик и легковой автомобиль, произошла в середине дня 22 декабря.
По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля марки "Shacman" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с легковой "Toyota Caldina", двигавшейся в восточном направлении.
В результате происшествия два пассажира "Toyota" - 25-летний и 26-летний мужчины - получили травмы. Как сообщили ТИА "Острова" в автоинспекции, медики оказали пострадавшим необходимую помощь, их состояние сейчас оценивают как стабильное. Полиция уже начала доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 22 Декабря Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?