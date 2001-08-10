Два человека пострадали в лобовом столкновении на трассе в Невельском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное лобовое столкновение на автодороге "Огоньки – Невельск" привело к травмам двух молодых людей. Авария, в которую попали грузовик и легковой автомобиль, произошла в середине дня 22 декабря.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля марки "Shacman" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с легковой "Toyota Caldina", двигавшейся в восточном направлении.

В результате происшествия два пассажира "Toyota" - 25-летний и 26-летний мужчины - получили травмы. Как сообщили ТИА "Острова" в автоинспекции, медики оказали пострадавшим необходимую помощь, их состояние сейчас оценивают как стабильное. Полиция уже начала доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.