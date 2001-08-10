Тихоокеанское
09:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске рассылают фейковую информацию "от мэра"

В Южно-Сахалинске рассылают фейковую информацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска сообщили о фейковом "распоряжении мэра", которое неизвестные начали рассылать по мессенджерам. Злоумышленники просят подтвердить вход через Госуслуги - делать этого категорически не стоит, - пишет astv.ru.

 В мэрии областного центра сообщили, что недостоверную информацию распространяют по трудовым коллективам.

 "Это - мошенники! Администрация города настоятельно просит всех не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести пароль от Госуслуг. Будьте бдительны, предупредите своих коллег и близких!", - отметили в городской администрации.

