Двое жителей Южно-Курильского торговали алкоголем без маркировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд вынес обвинительный приговор двум жителям Южно-Курильского района, организовавшим на островах многомесячный канал сбыта алкоголя без акцизных марок. Мужчине назначили реальный срок лишения свободы, а его сообщнице - условное наказание за преступление в особо крупном размере.
Как установили следователи и суд, фигуранты дела вступили в преступный сговор и с марта 2024 по июнь 2025 года реализовывали немаркированную алкогольную продукцию на территории Южно-Курильского района. Уголовное дело возбудили на основе материалов, которые предоставило УФСБ России по Сахалинской области.
Сотрудники Корсаковского межрайонного следственного отдела провели масштабную работу: они выполнили большой объем следственных действий и собрали доказательства, которые суд счел достаточными для обвинительного вердикта. Организованную фигурантами деятельность квалифицировали по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство и оборот алкогольной продукции в особо крупном размере).
Южно-Курильский районный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Его соучастница получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по региону. Оба приговора пока не вступили в законную силу.
