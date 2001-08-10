На Сахалине за сутки выявили более тысячи нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки дорожная обстановка на Сахалине оставалась напряженной: инспекторы ГИБДД пресекли 125 нарушений в ходе рейдов, а автоматические камеры зафиксировали еще 951 случай. Основные проблемы, как и прежде, связаны с управлением транспортом в нетрезвом виде, ездой без прав и игнорированием скоростного режима, сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ведомства задержали трех водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 16 человек попались инспекторам за управление автомобилем без соответствующего права либо после лишения водительского удостоверения судом. Всего за сутки полицейские отправили на спецстоянку 12 автомобилей.

Значительную часть нарушений составили административные проступки. Инспекторы привлекли к ответственности водителей за тонировку стекол, неправильную перевозку детей и игнорирование дорожных знаков. Также они оформили материалы на тех, кто не предоставил преимущество пешеходам, не уплатил штрафы в срок или ездил на незарегистрированном транспорте. Отдельно в ГИБДД отметили девять случаев нарушения правил применения ремней безопасности.

Автоматические комплексы фиксации продолжают играть ключевую роль в выявлении нарушений. За 22 декабря камеры зафиксировали 749 случаев превышения скорости. Также они выявили 31 случай выезда на встречную полосу и 22 факта не пристегнутых ремней безопасности. Общее число зафиксированных камерами нарушений за сутки приблизилось к тысяче.