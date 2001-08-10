На Сахалине за сутки выявили более тысячи нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки дорожная обстановка на Сахалине оставалась напряженной: инспекторы ГИБДД пресекли 125 нарушений в ходе рейдов, а автоматические камеры зафиксировали еще 951 случай. Основные проблемы, как и прежде, связаны с управлением транспортом в нетрезвом виде, ездой без прав и игнорированием скоростного режима, сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции.
В рамках профилактических мероприятий сотрудники ведомства задержали трех водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 16 человек попались инспекторам за управление автомобилем без соответствующего права либо после лишения водительского удостоверения судом. Всего за сутки полицейские отправили на спецстоянку 12 автомобилей.
Значительную часть нарушений составили административные проступки. Инспекторы привлекли к ответственности водителей за тонировку стекол, неправильную перевозку детей и игнорирование дорожных знаков. Также они оформили материалы на тех, кто не предоставил преимущество пешеходам, не уплатил штрафы в срок или ездил на незарегистрированном транспорте. Отдельно в ГИБДД отметили девять случаев нарушения правил применения ремней безопасности.
Автоматические комплексы фиксации продолжают играть ключевую роль в выявлении нарушений. За 22 декабря камеры зафиксировали 749 случаев превышения скорости. Также они выявили 31 случай выезда на встречную полосу и 22 факта не пристегнутых ремней безопасности. Общее число зафиксированных камерами нарушений за сутки приблизилось к тысяче.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 22 Декабря Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?