Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже портмоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже портмоне с деньгами и золотыми украшениями. Злоумышленник незаконно проник в частный дом, пока хозяев не было внутри.

45-летняя жительница областного центра обратилась в дежурную часть городского УМВД с заявлением о пропаже. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность предполагаемого вора. Им оказался 49-летний местный житель, уже имевший судимости.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина проходил мимо частного дома, решил проникнуть внутрь и, приоткрыв дверь, убедился в отсутствии хозяев. Он схватил портмоне с тумбы и скрылся. Внутри он нашел 5 тысяч рублей, которые потратил, и банковские карты. Попытка снять деньги в отделении банка не удалась из-за незнания пин-кодов, после чего он выбросил портмоне с картами. Позже выяснилось, что в нем также находилась золотая серьга, которую вор не заметил. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.