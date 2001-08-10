Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже портмоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже портмоне с деньгами и золотыми украшениями. Злоумышленник незаконно проник в частный дом, пока хозяев не было внутри.
45-летняя жительница областного центра обратилась в дежурную часть городского УМВД с заявлением о пропаже. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность предполагаемого вора. Им оказался 49-летний местный житель, уже имевший судимости.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина проходил мимо частного дома, решил проникнуть внутрь и, приоткрыв дверь, убедился в отсутствии хозяев. Он схватил портмоне с тумбы и скрылся. Внутри он нашел 5 тысяч рублей, которые потратил, и банковские карты. Попытка снять деньги в отделении банка не удалась из-за незнания пин-кодов, после чего он выбросил портмоне с картами. Позже выяснилось, что в нем также находилась золотая серьга, которую вор не заметил. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
