Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу дизельного топлива на заправке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские в Южно-Сахалинске задержали мужчину, подозреваемого в хищении дизельного топлива с автозаправочной станции. По данным следствия, бывший сотрудник АЗС похитил более 300 литров горючего, нанеся компании ущерб на сумму 30 тысяч рублей.

Оператор заправочной станции ранее обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о пропаже. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и выявили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель областного центра, который ранее работал на этой АЗС.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мужчина уволился по собственному желанию, но незаконно оставил у себя служебную топливную карточку. После увольнения он использовал ее для неоднократной заправки своего автомобиля, похитив в общей сложности 340 литров дизельного топлива. После полного расхода средств на карте подозреваемый ее выбросил.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже. В отношении бывшего сотрудника АЗС суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до завершения расследования.