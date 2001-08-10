Следователи задержали 16-летнего сахалинца, избившего подростка ксилофоном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка после серьезного инцидента в корсаковском центре "Авангард". Подросток предположительно нанес другому юноше удары музыкальным инструментом по голове, причинив тяжкий вред здоровью.
Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, конфликт между двумя 16-летними подростками произошел 18 декабря 2025 года в центре военно-патриотического воспитания молодежи. По версии следствия, один из них в ходе ссоры схватил ксилофон и нанес оппоненту не менее трех ударов по голове.
Пострадавший подросток нуждался в срочной медицинской помощи, и его госпитализировали в лечебное учреждение. Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.
Сотрудники Следственного комитета уже задержали подозреваемого и сейчас решают вопрос об избрании для него меры пресечения. Параллельно следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела они также оценят действия должностных лиц центра "Авангард", где произошел инцидент.
